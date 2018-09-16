حبس نجار قتل شاب ارتبط بعلاقة عاطفية مع شقيقته بالشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل شاب؛ لارتباطه عاطفيًا بشقيقته.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى «أبو كبير» المركزي، بوصول «محمد.ف» 23 عاما، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بجرح في منطقة الصدر من الناحية اليسرى، وجرح سطحي بالجبهة بطول 10 سنتيمترات.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «محمد.ع» 20 عاما، نجار مُسلح، وأنه أقدم على جريمته بعدما علم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وبين شقيقته. تم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7400 إداري أبو كبير لسنة 2018.