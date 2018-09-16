عرض «بحر» و«أبواب الشك» و«كارمن» و«الأب الروحي» في الموسم الشتوي

تشهد استوديوهات الدراما، حالة من النشاط لتصوير بعض الأعمال التي من المقرر عرضها خلال الموسم الشتوي.

من بين تلك المسلسلات مسلسل «أبواب الشك» الذي انتهى فريق العمل من تصوير كل مشاهده، ويجري مونتاج العمل تمهيدا لعرضه على قناة الحياة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بطولة لقاء الخميسي، خالد سليم، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبري، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

المسلسل تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء لدى كل منهم حياته ومستقبله وعائلته، وكل واحد يعيش في دوامة الحياة، ويتم اكتشاف جريمة قتل قد حدثت منذ 10 سنوات، وتتفتح أوراقها وأزماتها من جديد، وتنقلب الدنيا رأسا على عقب، ليعيش جميع الأصدقاء في الأزمة.

بدأ فريق مسلسل «بحر» تصوير أولى مشاهده الخارجية، بعد أن انتهوا من تصوير المشاهد الداخلية باستديوهات أشرف عبد الباقي بمنطقة «الصليبة»، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة ماجد المصري ومحمد دياب وثراء جبيل والفنانة الشابة كوكي وفوزية محمد، والفنان محمد علي رزق، كما تم التعاقد مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمود جمعة وسناء شافع والفنانة حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكي، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

العمل تدور أحداثه حول «بحر» وهو شخص من الصعيد، يمر بعدة ظروف تواجه خلال رحلته من بلده زحفا إلى القاهرة.

انتهى فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي» من تصوير معظم مشاهده، استعدادا لعرضه قريبا، وسيتم تصوير باقي المشاهد تزامنا مع عرضه.

مسلسل «الأب الروحي» يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم وإيهاب فهمي ومحمد عز وآخرون، من تأليف هاني سرحان، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثاني محمد رياض وعبير صبري وسيمون وحسن حسني وهادي الجيار ولطفي لبيب وحنان شوقي وجمال عبد الناصر ومحمد التاجي وإيمان أبو طالب وآخرين، وحقق الجزء الأول من المسلسل نجاحا كبيرا.

أيضا استأنف فريق عمل مسلسل «كارمن» تصوير مشاهده، بعد توقفه لحصول أبطاله على إجازة صيف، وبالفعل انتهوا من 70% من تصوير مشاهده.

مسلسل «كارمن» بطولة محمد كيلاني وريهام حجاج وعمر الشناوي وشيرين وياسر علي ماهر وولاء الشريف وصبا الرفاعى وأحمد حلاوة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف خالد حمام ومن إخراج حسين شوكت.

وتدور أحداث المسلسل من خلال 60 حلقة في إطار درامي اجتماعي رومانسي، حول الطبقات الاجتماعية المختلفة والمشاكل التي تواجهها.