«نوعية طنطا» توقع عقد مشروع تطوير الفاعلية التعليمية لتأهيلها للاعتماد الدولي

وقع الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عقد مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي «SDEE» بين جامعة طنطا وكلية التربية النوعية، متضامنين مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان صحفي اليوم، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على النهوض بالعملية التعليمية، وسعيا منها لتأهيل الجامعة للاعتماد، وتكليلا لمجهود إدارة كلية التربية النوعية بقيادة الدكتور السيد محمد مزروع عميد الكلية، والدكتور محمد عبدالمطلب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

من جانبه، أشار الدكتور السيد محمد مزروع عميد الكلية إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للكلية بما يتلاءم مع الطرق الحديثة في التعليم والتعلم، فضلا عن وضع استرتيجيات للتعليم والتعلم بمشاركة الأطراف المعنية وتطوير البرامج التعليمية القائمة وفقا للمعايير الأكاديمية لقطاع التربية النوعية.

وصرحت الدكتورة عزة حسن مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، بأن هذا المشروع يعد خطوة مهمة لتأهيل الكلية للاعتماد، وينفذ في إطار التمويل المتاح من الاستثمارات المخصصة لمشروع الجودة والتأهيل للاعتماد بالوزارة، مع مساهمة الجامعة لرفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية الأولى بما يضمن إمداد المجتمع بخريجين ذو مواصفات متميزة تلبي متطلبات سوق العمل.