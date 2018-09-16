«سينما مصر» مشروع خالد جلال الجديد

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بدأ المخرج خالد جلال الإعداد لعرض مسرحي جديد اختار له عنوان "سينما مصر" يقوم ببطولته الدفعة الجديدة، التي التحقت بمركز الإبداع الفني، بعد دفعة "سلم نفسك" التي تتخرج قريبا من خلال حفل ضخم يحضره كبار النجوم.

العرض يعتمد فيه على مجموعة من أهم مشاهد السينما المصرية، ويقدمها طلبة الدفعة الجديدة من خلال رابط بين المشاهد.

أبرزها مشهد لسعاد حسنى من فيلم "خلي بالك من زوزو"، ولتحية كاريوكا من فيلم "شباب امرأة"، ومشاهد لفؤاد المهندس وعمر الشريف وفاتن حمامة وغيرهم من نجومنا الكبار.

جدير بالذكر أن خالد جلال مشغول أيضا هذه الأيام ببروفات مسرحية "قهوة سادة"، التي تقرر عرضها في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ25.