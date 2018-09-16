الرئيس الإريتري يصل السعودية لتوقيع اتفاق مصالحة مع إثيوبيا

وصل إلى جدة غرب السعودية مساء السبت الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، في زيارة إلى المملكة تدوم يومين يعقد خلالها قمة مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.



ومن المقرر أن يوقع الجانبان الإثيوبي والإريتري على اتفاق المصالحة في حضور العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إضافة إلى جوتيريش.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء السبت أن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد من المقرر أن يصل اليوم الأحد إلى جدة.



وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن جوتيريش، سيشارك في حفل توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا المزمع في السعودية، اليوم الأحد.



جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.



وتسعى إثيوبيا وإريتريا، لتعزيز المصالحة التي انطلقت عقب إعلان مشترك في يوليو الماضي، أنهى صراعًا حدوديًا استمر نحو عقدين.



وأوضح حق أنه "تلبية لدعوة عاهل المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيقوم الأمين العام بزيارة إلى جدة الأحد، لحضور حفل توقيع اتفاقية السلام بين قادة إثيوبيا وإريتريا".



وأعاد البلدان فتح المعابر الحدودية بينهما الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ 20 عاما مما يمهد الطريق للتبادل التجاري بين الجانبين بعد مصالحة تاريخية.