مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بالمكسيك

قال مسؤولون، اليوم السبت، إن خمسة اشخاص قتلوا بعد إطلاق نار من جانب أشخاص يرتدون زي مغنيين شعبيين تقليديين بساحة في مكسيكو سيتي تشتهر بالسائحين، قبل ساعات من احتفالات يوم الاستقلال.



وارتفع عدد القتلى إلى خمسة بعد وفاة شخصين في المستشفى. وقدرت التقارير الأولية في البداية عدد القتلى بثلاثة. وأصيب ثمانية أشخاص آخرين، بينهم مواطن أجنبي، ويتلقى العلاج حاليا.



ويقول مسؤولون إن رجالا يرتدون زي المغنيين الشعبيين هاجموا الضحايا في وسط ساحة جاريبالدي بلازا ليل الجمعة ثم فروا على دراجات نارية. ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف.



تشتهر الساحة بالزوار بسبب عروض الغناء التقليدي في الشوارع، حيث يرقص الفنانون على الموسيقى الشعبية بالزي التقليدي من خلال العديد من البارات والمطاعم في المنطقة المجاورة.