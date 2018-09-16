وزير القوى العاملة يزور البحيرة لافتتاح ملتقى «السلامة والصحة المهنية»

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في مكتبه صباح اليوم، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، حيث تأتي الزيارة في إطار افتتاح ملتقى للعاملين بالقوى العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تنظمها مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع شركة «بتروجيت».

كما سيقوم الوزير والمحافظ بتوزيع شهادات «أمان» على 1574 شهادة بقيمة 500 جنيه للشهادة للعمالة غير المنتظمة المقيدة بكشوف المديرية، بمجمع دمنهور الثقافي.

كما سيتفقدان مركز التدريب المهني بحوش عيسى الذي يقوم بالتدريب التحويلي للراغبين من حملة المؤهلات وغيرهم، ويوجد بالمركز 9 أقسام، ويجري حاليا العمل بقسمين بعدد 145 متدربا.

وجدير بالذكر أن مركز التدريب المهني مقام على مساحة 1500 م2 بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه تشمل المنشآت والورش الفنية والتجهيزات، ويضم أقسام التفصيل والحياكة وصيانة الحاسب الآلي وصيانة المحمول وتركيب وصيانة الدش وقسم التشغيل على الماكينات، بالإضافة إلى ورش النجارة والخراطة والحدادة.

ويقدم المركز خدمات مجانية للمتدربين من أبناء المركز والمراكز المجاورة من خلال الدورات التدريبية على مدار العام تحت إشراف مديرية القوى العاملة، بالإضافة إلى المزايا التي يقدمها المركز للمتدربين (بدل انتقال - أدوات كتابية - ملابس للتدريب - توقيع الكشف الطبي على المتدربين - الحصول على شهادة معتمدة من الوزارة).