قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه «لم يتم حتى الآن التوصل إلى أسباب حادث مستشفى ديرب نجم».

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن «اللجنة التي تم تشكيلها من محافظة الشرقية ووزارة الصحة لازالت تباشر عملها، وتنتظر نتائج العينات التي تم إرسالها للمعامل المركزية»، مشيرًا إلى تجميع بعض البيانات عن حالات الضحايا اليوم.

وأضاف أنه «سيتم غدًا عقد لقاء مع الفريق الفني لشركة الصيانة المسؤولة عن ماكينات الغسيل الكلوي؛ للاستفسار عن بعض المعلومات»، متوقعًا أن تصدر اللجنة تقريرها عن الحادث خلال أيام.

وأشار إلى إحالة المرضى الذين في حاجة إلى غسيل كلوي إلى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في محافظة الشرقية، موضحًا أن «الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أصدرت تعليمات بتوفير سيارات إسعاف لنقل المرضى».

وأعلن محافظ الشرقية عن بدء صرف التعويضات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لأسر الوفيات، اعتبارًا من غد الاثنين.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عن وفاة ثلاثة مرضى أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي بمستشفى «ديرب نجم»، ودخول 13 مريضًا في غيبوبة.



