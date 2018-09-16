حبس 6 من أعضاء الإخوان في الإسكندرية 15 يوما

قررت نيابة المنتزه شرق الإسكندرية، مساء أمس السبت، حبس 6 من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 6919 لسنة 2018.



ووجهت لهم النيابة تهم «الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور عبر كتب ومنشورات تحريضية، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتورط في وقائع تكدير الأمن والسلم العام».



وكان قطاع الأمني الوطني، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، قبض على المتهمين أثناء اجتماع تنظيمي في أحد الشقق داخل المحافظة، بهدف التخطيط والترتيب لعمليات إرهابية وأعمال تخريبية، وتحفظت على عدد من الكتب التي تحمل فكر الجماعة والمنشورات المحرضة ضد الدولة.