رئيس البرلمان العراقي الجديد يبحث مع سلفه ملف تشكيل الحكومة والوضع الاقتصادي

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بحث رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، ملف تشكيل الحكومة والوضع الاقتصادي بالبلاد.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أنه جرى خلال اللقاء بحث الواقع السياسي للعراق وملف تشكيل الحكومة والتحديات التي تواجه السلطة التشريعية، كما أكد الجانبان أهمية اختيار شخصيات في الحكومة القادمة تكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين والنهوض بالاقتصاد.

من جانبه، أشاد "الحلبوسي" بجهود "الجبوري" خلال رئاسته لمجلس النواب في الدورة السابقة والتي استطاع من خلالها الحفاظ على حياديتها وتفعيل وتطوير دورها الرقابي والتشريعي.

يُذكر أن مجلس النواب العراقي صوت أمس السبت، على اختيار النائب محمد الحلبوسي، مرشح تحالف كتلة "البناء النيابية" كرئيس لمجلس النواب بعد حصوله على 169 صوتا.