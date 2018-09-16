أشرف صبحي يهنئ منتخب سيدات الإسكواش على بطولة العالم

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب الوطني لسيدات الاسكواش، بعد الفوز ببطولة العالم للفرق، والتى استضافتها مدينة "داليان" الصينية، بعد تغلبه اليوم الأحد، على نظيره منتخب انجلترا 2 - صفر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بهذا الانجاز الكبير الذي حققته بطلات مصر والعالم في الاسكواش، واصفا بأن هذا الإنجاز بـ "الإلهام" الكبير الذي يضاف للتاريخ الرياضي المصري.

كما قدم صبحي التهنئة، لعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش وأعضاء مجلس إدارته، لافتا إلى أن هذا الانجاز يحسب للمنظومة الرياضية بشكل عام ولاتحاد الاسكواش بصفة خاصة وذلك على الجهد الكبير الذي يبذل من أجل صناعة عدد من أبطال مصر المتربعين على عرش لعبة الاسكواش في العالم.

ونجحت اللاعبة نوران جوهر فى التغلب على الإنجليزية اليسون واترز 3 - 2 وكانت نتيجة الأشواط 11/9 و11/9 و6/11 و7/11 و11/7 فى مباراة استغرقت 55 دقيقة.

كما فازت رنيم الوليلى على لورا ماساروو بنتيجة 3 -1 وكانت نتيجة الأشواط 11/3 و11/8 و9/11 و11/3 فى مباراة استغرقت 36 دقيقة لتتقدم مصر 2 / صفر دون الحاجة لخوض المباراة الثالثة التى كان من المقرر أن تجمع بين نور الطيب وساره فان بيرى.

وبذلك ينجح المنتخب المصرى فى الحفاظ على اللقب الذى حققه فى العام الماضى، وللمرة الرابعة في تاريخه.