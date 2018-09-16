«مصادر»: وكيل البرلمان يتدخل لحل أزمة الوفد

علمت «الشروق» من مصادر حزبية وبرلمانية مطلعة، أن وكيل مجلس النواب السيد الشريف يعتزم التدخل لحل الأزمة المشتعلة داخل حزب الوفد، ومحاولة إعادة النائب محمد فؤاد لعضوية الحزب بعد قرار رئيس الحزب بهاء أبوشقة بفصله.

ومن المنتظر عقد لقاء ثنائى بين وكيل مجلس النواب الشريف والنائب محمد فؤاد داخل أروقة المجلس خلال الأيام المقبلة، كما علمت «الشروق»، أن رئيس حزب الوفد الأسبق وعضو المجلس الاستشارى للحزب محمود أباظة، التقى قبل يومين بالنائب محمد فؤاد، لبحث أزمة فصله من الحزب.

وأوضحت المصادر أن النائب محمد فؤاد أكد لأباظة خلال اللقاء، أن قرار الفصل غير لائحى، مستعرضًا حالات الفصل التى تنص عليها اللائحة، والتى لا تنطبق عليه.

إلى ذلك، أرسل النائب محمد فؤاد خطابات رسمية للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب شرح خلالها أزمته داخل الوفد، والتى انتهت بفصله بشكل نهائى من جميع تشكيلات الحزب، مؤكدًا أن الإجراءات التى اتخذت معه غير لائحية.