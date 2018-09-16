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السيطرة على حريق محول كهربائي في قرية بالشرقية

الشرقية- فاطمة علي:
نشر فى : الأحد 16 سبتمبر 2018 - 12:03 م | آخر تحديث : الأحد 16 سبتمبر 2018 - 12:03 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بمحول كهرباء بقرية ميت ردين التابعة لدائرة مركز أبو حماد.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بنشوب حريق بمحول كهرباء في قرية ميت ردين التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران، والتي أتت على بعض محتويات المحول، فيما تبين من الفحص أن الحريق سببه ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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