أكد علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري البورسعيدي أن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم خوض الفريق الأول مبارياته على ملعبه إثر حادث بورسعيد في عام 2012 قد انتهت منذ حوالي عامين، مُشيرًا إلى عدم وجود ما يحول لاستضافة ملعب بورسعيد لمباريات الفريق المحلية.

وقال الطرابيلي خلال تصريحاته لإذاعة راديو 9090 :"اقترحنا على اتحاد الكرة خوض مبارياتنا أمام الفرق القاهرية على ملعب الدفاع الجوي نظرًا لقرب المسافة بين بورسعيد والتجمع الخامس"، مُضيفًا :"تأمين حافلة بورسعيد ليس أمرًا صعبًا، واتحاد الكرة عندما يحب فعل شيء يفعله".

وتابع :"ليس لدينا أي مانع من خوض مبارياتنا على ملاعب المنافسين وبحضور جماهيري، ولكن أيضًا من حق جماهير المصري متابعة فريقها من الملعب بالمباريات التي نكون الأحق فيها باستضافتها".

يُذكر أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه مجلس إدارة الاتحاد يبحث بالوقت الحالي فتح أبواب ملعب ستاد بورسعيد لاستضافة مباريات الفريق الأول في المسابقات المحلية، على أن تكون مواجهة الأهلي على ملعب الجيش ببرج العرب. ( طالع التفاصيل )