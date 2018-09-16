قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "لن نتحدث عن الدرجات في نظام التعليم الجديد، وسؤال (الترم المنتهي) غير أكاديمي"، متابعا: "اللي عايز يتعلم ييجي يتعلم وخلاص، واللي متعلمش هنسقطه حتى لو قعد في تانية ابتدائي 100 سنة".

وأضاف "شوقي" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالوزارة، أن طالب الإعدادية لن يصعد وهو لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لأنه من إعادة الاعتبار للتعليم والشهادة الحاصل عليها الطالب"، مؤكدا أن التعليم مسؤولية وطن، والوزارة أعدت الكتاب المؤهل للطالب وعلى ولي الأمر دور في الابتعاد عن الطرق القديمة في الحفظ والتلقين للطالب.

وأوضح أن هناك بعض الشركات الكبيرة كانت تطبع كتب خارجية بالإضافة إلى شركات غير مرخصة، والهدف منها ليس تربويا، ولكن مكاسب مادية، مؤكدا أن النظام الجديد للتعليم ليس له كتب خارجية مرخصة، وأن الوزارة طالبت جميع دور النشر بعدم إصدار أية كتب خارجية بدون موافقة الوزارة عليها، وأن أية مخالفة لذلك ستتحمل دور النشر المسؤولية القانونية.