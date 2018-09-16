قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن مؤسسات الدولة تستجيب فورًا لطلبات الهيئة، المتعلقة بخطط التطوير، أو تأمين المنافذ، لذلك فهناك حرص من جانب الهيئة على زيادة إيراداتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن خطط التطوير بالهيئة بدأت في عام 2014 بافتتاح ميناء الغردقة، ثم افتتاح ميناء سفاجا عام 2017، ويجري استكمال أعمال التنمية، موضحًا أن تنمية الموارد تعتمد بالأساس على خطط استثمارية، من خلال الاستعانة بالخبرات المؤهلة، أو القطاع الخاص في عمليات الإدارة والتشغيل، وهو ما يقلل التكاليف ويزيد من الإيرادات، ويحقق خطط الحكومة في خلق فرص عمل في مناطق الموانئ.

وأشار إلى تقديم بعض الخدمات للسفن، والتي لم تكن تقدم من قبل، إلى جانب العمل على بعض الأنشطة الجديدة، مستطردة: «بحلول 2022 سيشهد بداية تشغيل محطات متعددة تخدم طريق الحرير».

وذكر أن التسهيلات المتاحة للهيئة في اتخاذ القرارات، ساهمت في إتاحة المجال للمستثمرين، وبالتالي زيادة الإيرادات، مشيرًا أيضًا إلى الحفاظ على خصوصية محافظة البحر الأحمر كمدينة سياحية.