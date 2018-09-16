ملاك بجزيرة الوراق يبدءون بيع أراضيهم للحكومة بسعر 250 ألفا للقيراط

إبراهيم عبدالمجيد: بعت أرضى وتسلمت «شيك» من موظف هيئة المجتمعات العمرانية منذ أسبوعين.. وإجراءات البيع تستغرق 10 أيام

رصدت «الشروق» قيام بعض ملاك أراضى فى جزيرة الوراق، ببيع أراضيهم، بالجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، بسعر 250 ألف جنيه للقيراط، ليصبح إجمالى سعر الفدان 6 ملايين جنيه.

وقال إبراهيم عبدالمجيد أحمد، المحامى وأحد ملاك الأراضى بجزيرة الوراق، إنه تسلم قيمة أرضه بالجزيرة بشيك من موظف بهيئة المجتمعات العمرانية منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن إجراءات البيع استمرت 10 أيام منذ كتابة طلب البيع ومعاينة الأرض حتى صرف المبلغ من البنك.

وأضاف أحمد لـ«الشروق» إنه يمتلك 4 قراريط، ضمن مجموعة مكونة من 7 أفراد تمتلك فدانا بجزيرة الوراق، فى حوض العصارة 8، موضحا: «قدمنا طلبا لهيئة المجتمعات العمرانية ببيع الفدان بالمقر المؤقت فى منطقة أغاخان بجوار هابى لاند، حيث خصص كشك لهيئة المجتمعات من أكشاك تنفيذ محور روض الفرج الذى تشرف عليه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة».

وقال أحمد، يوجد موظف من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معه نموذجان أحدهما ببيع الأرض ومدون فى النموذج خانة لكتابة مساحة الأرض ومكانها بالتحديد فى الجزيرة، ونموذج آخر بقبول بيع الأرض بسعر 250 ألف جنيه لكل قيراط، ليصبح إجمالى السعر للفدان 6 ملايين جنيه.

وأضاف أحمد، ويوجد فى كشك هيئة المجتمعات موظف آخر من الشهر العقارى، يتسلم عقود الملكية الموثقة فى الشهر العقارى للتأكد من صحتها، وبعد ذلك يتم الاتصال بنا لإجراء معاينة للأرض على الطبيعة وقياسها بواسطة مهندس المساحة وعمل رسم كروكى بالإحداثيات.

وأشار أحمد إلى أنه بعد 3 أيام اتصل بنا موظف هيئة المجتمعات العمرانية لكتابة عقد البيع، وتسلم «شيك» بثمن الأرض، يصرف من البنك الأهلى المصرى بفرع تريمف فى مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه صرف مليون جنيه قيمة 4 قراريط من فرع البنك الأهلى بالوراق بعد مخاطبة فرع البنك.

وقال محمد أبو المجد ربيع، أحد الملاك الجزيرة، إن أسرته قدمت طلبا لبيع 5 أفدنة ملكا لورثة أبو المجد ربيع فى يوم 2 سبتمبر الحالى، مشيرا إلى أن مساحة الأرض موزعة على عدة مناطق بالجزيرة، وتم عمل المعاينة على الطبيعة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وإجراء الرسم المساحى للأرض.

وأضاف لـ«الشروق» أنه ينتظر مندوب الشهر العقارى لإصدار التوكيلات الخاصة بتسجيل بيع الأرض للحكومة وتسلم شيكات البيع، مشيرا إلى أن تقديم الطلبات يبدأ من الساعة الثامنة صباحا إلى 4 عصرا من السبت إلى الخميس.

وأوضح أحد الملاك بالجزيرة لـ«الشروق»، فضل عدم ذكر اسمه، أنه يمتلك قطعة أرض على النيل مباشرة، وأنه ينتظر تحديد سعر مناسب لكى يبيع أرضه، قائلا: «مش منطقى أن يكون سعر الأرض بداخل الجزيرة مثل الأرض على الشاطئ».

من جهته رفض مصدر مسئول بوزارة الإسكان التعليق، وقال ردا على سؤال من «الشروق»: «إنه لا يعلم أى شىء عن شراء الأراضى من مالكيها بجزيرة الوراق».

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، أعلن الإثنين الماضى، أن الوزارة تتولى حاليا إقامة 20 مدينة جديدة، من مدن الجيل الرابع، بمساحة إجمالية نحو 580 ألف فدان، ومن المتوقع أن تستوعب 30 مليون نسمة، ومن ضمن المناطق الوراق الجديدة، وتبلغ مساحتها 1400 فدان، وجارٍ دراسة المخطط المُقترح لتطوير وتنمية التجمع ودراسة الكيانات القانونية الموجودة بتلك المساحة، وتم إنشاء جهاز لإدارة وتنمية التجمع.