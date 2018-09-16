إصابة مستوطنين إسرائيليين في حادث طعن

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أصيب مستوطنين إسرائيليين اثنين، في حادث طعن بمستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم، وفق ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، الأحد.
وذكرت القناة أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على المنفذ، الذي يُعاني من إصابة خطيرة.