إصابة مستوطنين إسرائيليين في حادث طعن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب مستوطنين إسرائيليين اثنين، في حادث طعن بمستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم، وفق ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، الأحد.

وذكرت القناة أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على المنفذ، الذي يُعاني من إصابة خطيرة.