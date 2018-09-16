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اتحاد الكرة يكشف عن الموعد النهائي للرد على طلبات صلاح

تصوير: أحمد عبدالجواد
تصوير: أحمد عبدالجواد
الشروق
نشر فى : الأحد 16 سبتمبر 2018 - 10:22 م | آخر تحديث : الأحد 16 سبتمبر 2018 - 10:22 م

كشف مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة عن الموعد النهائي للرد على وكيل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي، بشأن طلباته الأخيرة "تابع التفاصيل".

وأكد عبدالغني في تصريحات إعلامية لقناة بيراميدز أنه في خلال 48 ساعة سيتم إرسال خطاب من قبل الاتحاد إلى رامي عباس وكيل أعمال صلاح والذي سيوضح رد الجبلايه على طلباته الأخيرة والتي لم يتم تنفيذها في المعسكر الفراعنة الأخير.

وأضاف:" ليس هناك تحفظات من قبل الاتحاد على طلبات وكيل صلاح، وسيتم الرد قريبًا خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة".

واختتم:" نعتذر لمحمد صلاح ووكيله عن التاخير في الرد بسبب تواجد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان وكيل الفرعون المصري قد أرسل خطاب للاتحاد بسبب استخدام اللاعب بصورة غير مباشرة في إعلان خلال تواجده خلال معسكر المنتخب الأخير لخوض مباراة النيجر والتي فاز بها الفراعنة 6-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 "تابع التفاصيل"

 


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