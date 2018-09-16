إيقاف مدير مستشفى «ديرب نجم» المركزي عن العمل

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، منذ قليل، قرارًا بإيقاف الدكتور "فتوح.أ" مدير مستشفى "ديرب نجم" المركزي، عن العمل؛ لحين الانتهاء من التحقيقات في وفاة 3 مرضى وإصابة 13 آخرين من المترددين على وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وأصدرت نيابة الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بالتحفظ على 15 من أطباء وممرضي وفنيي مستشفى "ديرب نجم" المركزي، على ذمة التحقيقات في الواقعة.

كانت نيابة ديرب نجم العامة، أصدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس، تصريحها بدفن جثث رجلين وسيدة لفظوا أنفاسهم الأخيرة أثناء قيامهم بالغسيل الكلوي بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى "ديرب نجم" المركزي، وذلك بعدما انتهى فريق الطب الشرعي من الصفة التشريحية للوفيات الثلاثة، وتم تسليم الجثث لذويهم لدفنها.

كان المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، أمر بتشريح جثث ضحايا الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، داخل المستشفى التي شهدت الواقعة؛ وذلك تسهيلًا على ذويهم، وتسليم الجثث فور الانتهاء من الصفة التشريحية.

وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بوفاة 3 أشخاص من مرضي الغسيل الكلوي على ماكينات الغسيل الكلوي، لإجراء جلسات الغسيل وإصابة 13 آخرين.