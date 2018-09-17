في الذكرى الـ40 لتوقيع اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل، طالب الإعلامي عمرو أديب، مشاهديه بقراءة الفاتحة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا: «أتذكر اليوم بكثير من الإجلال الرئيس الراحل السادات، والجيش المصري العظيم».



وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن «اتفاقية كامب ديفيد غيرت شكل المنطقة بأكملها، لذلك يجب أن نتذكر اليوم وبكل إجلال وعرفان السادات»، مضيفًا: «هذا الرجل كان عظيمًا وقويًا وشخصية عظيمة وداهية سياسية»، على حد وصفه.



وأضاف «السادات كان عبقريًا، وبسببه لم تدخل مصر منذ عام 1973 وحتى اليوم أي حرب، سوى الحرب عى الإرهاب».



وتابع حديثه، قائلًا: «لو استمع الجميع لرأي السادات، لما لطمنا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الآن»، مشيرًا إلى ما وصفه بانتهاء القضية الفلسطينية.



وتحل غدًا الاثنين، الذكرى الأربعين، لاتفاقية «كامب ديفيد»، التي تم توقيعها بين مصر وإسرائيل، في 17 سبتمبر عام 1978.