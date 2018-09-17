كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن المصير المنتظر للمراكز التعليمية، التي تقدم الدروس الخصوصية للطلاب، مع بداية العمل بالنظام التعليمي الجديد، قائلًا: «لو حد فتح عيادة وهو مش دكتور هيتحبس، وعدد كبير من أصحاب هذه المراكز لا يعملون في التربية والتعليم من الأساس».

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أنه ينبغي أن تكون هناك رخصة مزاولة لمهنة التعليم لهذه المراكز، للاطمئان على تأهيل العاملين في هذه المراكز، مشيرًا كذلك إلى مدى مواكبة هذه المراكز للنظام التعليمي الجديد الذي يعتمد على المهارات بشكل أساسي.

وتابع: «لو المركز هيساعد الطالب في اكتساب مهارة، مفيش مشكلة، لكن لو هيعمل اللي كان بيعمله طول السنين اللي فاتت هيبقى في بينا خلاف حاد»، مستطردًا أن الدولة تستثمر استثمارًا هائلًا في النظام الجديد، لذلك لن تقبل بالتجاوزات في هدم هذا النظام.

وذكر أنه لن يتم السماح للبعض بنشر الكتب التعليمية، دون ضبط أو ترخيص أو مرجعية علمية، فهو إلى جانب مخالفته لقوانين الملكية الفكرية، يفسد ما تقوم به الوزارة بأكمله في خططها، التي تستهدف بناء مهارات النقد والتفكير.

وبشأن عملية التنظيم القانوني لهذه المراكز على أرض الواقع، ذكر أن هناك أولويات موضوعة في هذا الشأن، أهمها التركيز حاليًا على ما يخص رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مردفًا أنه تم التنبيه على الأهالي بعدم اللجوء لكتب خارجية، كما لن تقوم الوزارة بترخيص أي كتب خارجية في هذا الإطار.