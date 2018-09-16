رئيس «صحة النواب»: لابد من إحلال وتجديد عاجل لوحدات الغسيل الكلوي في مصر

قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، إن واقعة مستشفى «ديرب نجم» بمحافظة الشرقية، والتي راح ضحيتها 3 مرضى بعد إصابتهم بتوقف في التنفس أثناء خضوعهم لجلسة الغسيل الكلوي بالمستشفى وتدهور حالة عدد كبير من المرضى الآخرين.

وأضاف رئيس لجنة الصحة، خلال تصريحات صحفية له، أن سوف يتم استدعاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للبرلمان؛ لسؤالها عن الواقعة ومطالبتها بتقديم بيان رسمي وعاجل للكشف عن ملابسات الواقعة التي أسفر عن وفاة المرضى تعد بمثابة ناقوسا للخطر ورسالة تحذير لوقائع أخرى مشابهة قد تحدث مستقبلا في حالة عدم حل الأزمة.

وذكر أن تلك الواقعة تستدعي التوقف وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة بداخل وحدات الغسيل الكلوي في شتى محافظات مصر، والسؤال إذا ما كانت تلك الوحدات تخضع لعمليات صيانة دورية أم لا، وحل المشكلات المتواجدة بها، والعمل على إجراء عمليات إحلال وتجديد لها.

وأكد أن الدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت قدر كبير من مجهوداتها لرعاية المرضى وأن حدوث مثل تلك الواقعة يعد خللا في إتباع توجهات الدولة.

يُشار إلى تعرض 3 حالات من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم للوفاة وإصابة آخرين، وعلى الفور كلف محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالانتقال فورًا لمستشفى ديرب نجم للوقوف على البلاغ، وتبين وفاة 3 مرضى أثناء خضوعهم لجلسة الغسيل الكلوي بالمستشفى، وتم إيقاف الجلسة والتعامل مع الحالات، وتحويل 9 منهم للجامعة بالزقازيق، و3 حالات لمستشفيات خاصة.