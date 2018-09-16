الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه جازان

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية من محافظة صعدة اليمنية، تجاه منطقة جازان بالمملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي -حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)- إنه "في تمام الساعة الرابعة وتسع وأربعين دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ

باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه منطقة جازان، وكان يستهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض الصاروخ وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات، مضيفا أن هذا العمل العدائي يثبت استمرار تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي ما يمثل تحديا واضحا للقرارات الأممية والقانون الدولي الإنساني.