عمدة لندن يدعو إلى استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

دعا رئيس بلدية لندن صادق خان إلى إجراء استفتاء ثانٍ حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن بريطانيا تواجه خطر الإقصاء من الاتحاد الأوروبي في ظل عدم وجود اتفاق.



وفي مقال لصحيفة الأوبزرفر نُشر في وقت متأخر من يوم السبت، قال خان إن الوقت "ينفد بسرعة"، في حين أن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بدت "غير مهيأة".



وحذر من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق مع بروكسل أو التوصل إلى اتفاق سيئ، يمكن أن يؤدي إلى فقدان 500 ألف وظيفة مشيرا إلى أن الشرطة يجب أن تكون مستعدة لاضطرابات مدنية.



وقال خان وهو عضو في حزب العمال المعارض، الذي نظم حمله للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016: "لا أعتقد أن ماي لديها القدرة على المقامرة بشكل صارخ بالاقتصاد وموارد رزق الناس".



ولا يلعب خان دورًا مباشرًا في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه عضو مؤثر جدًا في الطبقة السياسية.



وقال إنه يجب منح البريطانيين حق التصويت على أي اتفاق، أو التصويت على عدم التوصل إلى اتفاق إلى جانب خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.