بعد أن خلف دمارا كبيرا في الفلبين، تحرك الاعصار مانجخوت صوب الصين اليوم الأحد مستهدفا هونج كونج بشكل مباشر.



وحذرت السلطات الصينية من أن هذا قد يكون أقوى إعصار هذا العام وأعلنت أعلى حالة تأهب تتعلق بالطقس، مع تحذيرات من عواصف وفيضانات. كما تم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص إلى أماكن آمنة.



وبدأ هطول الأمطار وهبوب الرياح العاتية بالفعل في هونج كونج. وحذرت السلطات من أن مانجخوت قد يكون أسوأ من الإعصار هاتو الذي ضرب هونج كونج العام الماضي.



وألغت هونج كونج مئات الرحلات الجوية وقلصت وسائل النقل العام.



واستعدت جزيرة ماكاو أيضا لاجتياح الإعصار حيث أمرت السلطات بإغلاق الكازينوهات في المدينة بالفعل حتى يتمكن الناس من الوصول إلى الملاجئ. وتوفي عشرة أشخاص في العام الماضي عندما ضرب الإعصار هاتو المنطقة.



وكان الإعصار مانجخوت قد ضرب الفلبين يومي الجمعة والسبت، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.