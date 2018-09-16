أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإرسال لجان للمرور على مراكز الغسيل الكلوي بالمستشفيات؛ تم البدء في المرور على مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة؛ لمتابعة الصيانة ومحطات معالجة المياه، والاطمئنان على توافر كافة المستلزمات بالمركز، وتحليل مياه الغسيل الكلوي والتأكد من مطابقتها للاشترطات، والتأكد من سلامة ماكينات الغسيل الكلوي، ومتابعة المرضى والسماع لشكواهم.

كما تم توجيه لجان للمرور على مدار الأسبوع على المراكز الحكومية التي يبلغ عددها 12 مركزا، و4 مراكز خاصة بهم 450 ماكينة لعلاج 1200 مريض غسيل كلوي، يتم علاجهم بالمجان من خلال التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.