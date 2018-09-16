«الإسكندرية السينمائي» يعرض «أمير البهجة» تكريما لـ«محمد فوزي»

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الـ34، التي تقام في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، وتحمل اسم النجمة نادية لطفي، عن عرض الفيلم السينمائي "أمير البهجة"، وهو عن مسيرة الفنان الراحل محمد فوزي، ضمن برنامج تكريمه، في إطار الاحتفال بمئوية الفنان الراحل محمد فوزي، المولود في 5 أغسطس عام 1918.

ويتضمن الاحتفال ندوة يحضرها عشاق فنه، وبحضور الدكتور منير محمد فوزي، بينما يدير الحوار الناقد السينمائي أشرف غريب، مؤلف الكتاب الخاص عن مسيرة المطرب الراحل.

"أمير البهجة" فيلم وثائقي يتناول السيرة الفنية للفنان محمد فوزي، أنتجه وأخرجه الدكتور حسين بكر، مدير التصوير السينمائي، والمدرس بالمعهد العالي للسينما، وذلك برعاية مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط 2018.