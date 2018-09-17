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سجل مبشر لشاكير مع ليفربول

الشروق
نشر فى : الأحد 16 سبتمبر 2018 - 11:47 م | آخر تحديث : الأحد 16 سبتمبر 2018 - 11:47 م

 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعين الحكم التركي جونيت شاكير حكمًا لمباراة ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويعد سجل شاكير مبشر مع ليفربول ، فيما يكون باريس سان جيرمان في مأزق عندما يكون شاكير حكمًا لمبارياته.

وأدار شاكير مباراة واحدة فقط لليفربول أمام دورتموند الألماني بقيادة المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان، توماس توخيل، حيث فاز بها الريدز بأربعة أهداف لثلاثة ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي عام 2016.

في المقابل، أدار شاكير مباراتين لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل في واحدة أمام تشيلسي في ذهاب دور الـ16 عام 2015، وخسر في الأخرى أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في ذهاب ثمن نهائي الموسم الماضي.


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