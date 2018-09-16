أغلقت غرفة شركات السياحة، مساء أمس، باب التقدم لانتخاب مجلس إداراتها، المقرر يوم 31 أكتوبر المقبل.



وشهدت اللحظات الأخيرة تقديم اثنين من رؤساء غرفة شركات السياحة السابقين وهما حسام الشاعر وخالد المناوي وهو ما يؤكد أن المنافسة ستكون شرسة في الانتخابات المقبلة.



وكشفت الاحصائيات النهائية لأعداد المرشحين أن 27 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحيهم لانتخابات مجلس الإدارة، حيث تقدم لمقاعد التي يبلغ حجم أعمالها فوق الـ20 مليون جنيه 11 مرشحا هم: حسام الشاعر وخالد المناوي وعلاء الغمري وعاطف عجلان وأحمد إبراهيم ومحمد الجندي وعمر العكش ومحمد شعيره ومعتز صدقي وخالد يسري وتامر الشاعر الذي من المتوقع أن ينسحب من الانتخابات خاصة بعد إعلان حسام الشاعر الترشيح للانتخابات في اللحظات الأخيرة.



أما المقاعد التي يبلغ حجم أعمالها تحت 20 مليون جنيه فقد تقدم 13 مرشحا هم: باسل السيسي ويسري السعودي وإيهاب عبد العال ومجدي صادق ووليد خليل وحسين الخياط وخالد إبراهيم وعلي المانسترلي وياسر سلطان وأشرف وحيد وسيد نوفل وأسامه خيري وصبري أبو زيد.



فيما فاز بالتزكية المرشح الوحيد لمقعد الفئة (ب) فرج شرابى الذي قدم أوراق ترشيحه في اللحظات الأخيرة.. بينما ترشح لمقعد الفئة (ج) نقل سياحي كلا من مهند فليفل ونادر عياد.



فيما تقدم لانتخابات ممثلي الغرفة لدى اتحاد الغرف السياحية 47 مرشحا أبرزهم ناصر تركى وخالد الشاعر وأسامة السيسى وأحمد أمين الديرى وأشرف الصحصاح ومصطفى سلطان ومصطفى العمارى وأحمد حلاوة وحمزة عنبى ومحمد الجابرى وممدوح لطفى أبوزيد وحسام هزاع.