بالصور – منتخب السلة يبقى على آماله في التأهل لمونديال الصين

أبقى المنتخب الوطني لكرة السلة على آماله في التأهل لبطولة كأس العالم بالصين 2019 بعد فوزه على الكاميرون بنتيجة 62-58 مساء اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من ذهاب التصفيات النهائية والمقامة بمدينة "رادس" التونسية.

ورفع المنتخب رصيده إلى 14 نقطة ليحتل بهم المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتساوي مع الكاميرون قبل جولة الإياب من التصفيات، لكن تتفوق مصر بفضل المواجهات المباشرة.

ويحتاج المنتخب للفوز في مبارياته الثلاثة المقبلة أمام تشاد وتونس والكاميرون بجولة الإياب للتصفيات في شهر نوفمبر المقبل من أجل حجز بطاقة التأهل الرسمي للمونديال.

ويتأهل للمونديال أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعتين، ويخوض ثالث كل مجموعة مباراة فاصلة على البطاقة الأخيرة.

وتضم قائمة المنتخب بقيادة المدير الفني عمرو أبو الخير 12 لاعبًا وهم: "رامي جنيدي، هيثم كمال ، عمر طارق ، عاصم مرعي ، رامي إبراهيم ، يوسف شوشة ، محمد طه ، أحمد خلف ، عمر عابدين ، إبراهيم خالد ، أيمن شوكت ،باسم الليثي". طالع التفاصيل