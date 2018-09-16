مساعد وزير التموين يوضح المدة القانونية لاستبدال السلع في قانون حماية المستهلك

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خطة للتوسع في فروع جهاز حماية المستهلك لتتواكب مع القانون الجديد، مشيرًا إلى جهود الجهاز في حل شكاوى المواطنين دون اللجوء للقضاء باستنثناء 3 شكاوى فقط خلال السنوات الماضية.

وأضاف مساعد وزير التموين في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تم مد الفترة القانونية لاسترجاع واستبدال السلع في قانون حماية المستهلك لـ 30 يوم بدلًا من 14 يوم، معقبًا: «كان يتم استبدال السلع بعد 14 يوم مع إبداء أسباب، وحاليًا يتم استبدال السلع في 30 يوم بعد الشراء في حالة إبداء أسباب مثل دول الخارج».

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك نجح في استرداد سيارات بقيمة أكثر من مليون جنيه، فضلًا عن إجبار الوكيل على إصلاحها ودفع القيمة الإيجارية لسيارة مماثلة حتى الانتهاء من الإصلاح، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك غير معروف لدى المواطنين بسبب التقصير الإعلامي في تناول دوره في حماية حقوق المستهلك.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، والذي يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بحقوق المستهلك.