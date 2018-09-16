قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن هناك توجيهات للاهتمام بالصعيد؛ لتعويضه عن المعاناة وسنوات من الإهمال وضعف الخدمات المقدمة للجمهور، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين الجدد بتوفير سُبل الراحة للمواطنين.



وأضاف محافظ سوهاج، في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أنه لا يقطع حركة المرور أثناء تواجده في الشارع حتى لا يحدث أزمة مرورية، متابعًا: «لدينا أزمة مرورية والمحافظ دوره ينزل الشارع وشغله ميداني للاستماع لشكاوى المواطنين، مش محتاج أنزل بحراسة».



وأوضح أنه يسعى لاستكمال طريق غرب الكورنيش المزدوج بسوهاج، والذي سيساهم في سيولة الحركة المرورية ووحل أزمة الاختناق المروري في المحافظة، متوقعًا أن ينتهي العمل في الطريق منتصف أكتوبر المقبل.



