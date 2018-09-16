منى مينا تطالب رئيس «المركزي للإدارة» بإعلان توصيات لجنة «العلوم الصحية»

طالبت عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، بإعلان التوصيات التي توصلت إليها اللجنة التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء، لحل مشكلة شكوى النقابة من تعدي خريجي كليات العلوم الصحية، على مهنة الطب، وعلى عمل ومسميات الأطباء.

وتابعت مينا، خلال الرسالة التي نشرتها عبر صفحتها على الفيس بوك، اليوم الأحد:" كل النقاط الملتبسه قد تم توضيحها، وتقدمت نقابة الأطباء بالحجج والأدلة الدامغة التي تثبت أن هذا التعدي يعد تضليلاً وإيذاء للمرضى".

وأضافت أن النقابة التزمت بما طُلب من عدم إعلان أي نتائج لعمل اللجنة التي اجتمعت في اجتماعات مطولة تصل إلى 6 ساعات، بحثت خلالها كل النقاط الهامة المتعلقة بمسمى الكلية، ومسمى شهادة الخريج، والمسمى الوظيفي للخريج وأهمية عمله تحت إشراف طبيب التخصص، وتوصلت لنتائج محددة في كل هذه النقاط".

وعلّقت :"كلنا نعلم بتشكيل لجنة جديدة في وزارة الصحة ستبدأ عملها لمناقشات تفصيلية حول التوصيف الوظيفي الدقيق لعمل خريجي هذه الكليات، ولكن أعتقد أن النقاط التفصيلية التي ستبحثها اللجنة الجديدة لا يمكن أن تغير أو تعطل الخطوط العريضة الأساسية التي بحثتها اللجنة".

وأضافت :"الوقت يداهمنا وكل تأخر لإعلان نتائج عمل اللجنة هو استمرار للوضع الحالي المغلوط الذي تضيع فيه الفوارق والحدود بين الأطباء وبين المهن المساعدة، وهذا وضع مضلل ومهين وغير طبيعي ومخالف لنظم الطب في العالم كله".