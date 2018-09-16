إصابة شخصين في مشاجرة بين عائلتين بسبب «المصاهرة» بالفيوم

أصيب شخصان في مشاجرة نشبت بين عائلتي «موسى»، و«برباش» بقرية سنهور البحرية التابعة لمركز سنورس؛ لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب المصاهرة. تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز سنورس، بوقوع مشاجرة وإصابة «بكري.م» 50 عاما من عائلة «برباش»، و«أحمد.ع» 29 عاما، سائق من عائلة «موسى»، وتبين أن طرفي العائلة قام كلا منهما بالتعدي على الثاني باستخدام أسلحة بيضاء بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بسبب المصاهرة، فقام كلا منهما بالتعدي على الآخر.

تم ضبط الطرفين والسلاح المستخدم وتبادلا كل منهما الاتهامات. حرر محضر رقم 23039 جنح مركز سنورس وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.