شركة شنايدر الفرنسية: نسعى للدخول في 90% من مشروعات الطاقة في مصر

قال المهندس شريف عبد الفتاح، عصو مجلس إدارة شركة «شنايدر» الفرنسية للطاقة، إن الشركة تعتبر من أكثر الشركات تواجدًا في مصر في مجالات الطاقة والتحكم الآلي، متابعًا: «متواجدون منذ أكثر من 30 سنة في مصر، وحجم استثماراتنا يبلغ 25 مليار يورو على مستوى 100 دولة في العالم، ولدينا أكثر من 160 ألف موظف».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الشركة بصدد الدخول في حوالي 90% من مشروعات الطاقة في مصر، معقبًا: «استراتيجية الدولة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، فلدينا الطاقة المتجددة، وطاقة الفحم، وهناك الطاقة النووية».

واستطرد أن استراتيجية وزارة الكهرباء تستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة بنحو 20% من حجم طاقتها بحلول عام 2022، مردفًا أن الشركة بدأت بالفعل في مواكبة هذه الاستراتيجية عن طريق الاتجاه نحو التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية.

وأوضح كذلك أن الشركة تتجه نحو الاعتماد على توريد مستلزمات استخدام أسطح المباني لتوليد الطاقة الشمسية في المباني الإدارية أو البنوك أو التجمعات السكانية، معقبًا: «لدينا أكبر مصنع في مصر للمنتجات الكهربائية في مدينة بدر، بأحدث خطوط الإنتاج، ونسعى للتوسع خاصة بعد مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمرتين خلال الفترة الماضية».