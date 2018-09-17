مرتضى منصور: تركي وعدني بهدية للزمالك «على مزاجه»

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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية، وعده بالتعاقد مع صفقة عالمية لتدعيم فريق الكرة بالقلعة البيضاء خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار مرتضى خلال مكالمة هاتفية عبر قناة "بيراميدز"، إلى أن تركي آل الشيخ أبلغه أنه يريد تقديم هدية لنادي الزمالك «على مزاجه» في يناير المقبل.

وأضاف رئيس الزمالك أنه مستاء من الأخبار المتداولة عن رحيل كل من أحمد مدبولي وأيمن حفني وعبدالله جمعة عن الفريق خلال الانتقالات المقبلة، مؤكدًا أن هؤلاء اللاعبين مستمرين داخل القلعة البيضاء حتى نهاية عقدهم.

وأتم منصور مداخلته أنه يتمنى لتركي الشفاء العاجل، وأنه سيطير للولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان على سلامته.