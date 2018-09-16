قالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إن النجاح بالعالم العربي أمر متعب، متابعة أنه لا أحد ساندها في بداية مشوارها الفني، حتى إنها لم يكن لديها مدير أعمال في ذاك الوقت، ومع ذلك حاربها كثيرين من الوسط الفني، على حد قولها.



وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، 90% من الصورة الذهنية المروجة عنها لدى الكثيرين من الوسط الفني والجمهور خاطئة، موضحة أن كل القصص والشائعات التي دارت عنها، استند بعضها على جزء صغير للغاية من الحقيقة، واختلق بقيتها مروجيها.



ووصفت نفسها بأنها شخصية اجتماعية ومريحة، وتحب الضحك والنكات كثيرًا خاصة خلال لقائها بأصدقائها، وليس كما يحاول البعض أن يشيع عنها، مستطردة: «هناك من يحاول ترويج صورة غير صحيحة عني، وهي الصورة التي يتمنون أن أكون عليها وليست ما أنا عليه بالفعل».