تيريزا ماي تشعر بالضيق بسبب النقاش الدائر حول قيادتها

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن النقاش الدائر حول قيادتها خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر مثير للضيق.



وقالت ماي، في مقتطفات من مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) من المقرر أن تبث اليوم الأحد، إنها مهتمة بمستقبل البلاد، وليس مستقبلها، مع تواصل المحادثات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وتواجه ماي انشقاقا في حزبها المحافظ، حيث تفضل بعض الشخصيات المؤثرة في الحزب انفصال كامل عن الاتحاد الأوروبي مقارنة بما تدافع عنه ماي. واجتمع نحو 50 نائبا برلمانيا من حزب المحافظين ليل الثلاثاء الماضي لبحث إمكانية الإطاحة بها من رئاسة الحكومة.



وقالت ماي في المقابلة إن الحديث عن القيادة يمكن أن يشتت الانتباه.



وأضافت: "أشعر بالضيق بعض الشيء، لكن هذا الجدل لا يتعلق بمستقبلي، فهذا النقاش يدور حول مستقبل شعب المملكة المتحدة ومستقبل المملكة المتحدة".



كما انتقدت ماي وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي استقال في يوليو احتجاجًا على خطة ماي للحفاظ على بعض العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.