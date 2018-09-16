اتحاد الكرة يجتمع لمناقشة تريبات معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة سوايزلاند

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اليوم الأحد اجتماعًا بمقر الجبلاية، استعدادًا لمبارتي الفراعنة أمام سوايزلاند ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

ومن المنتظر أن مجلس اتحاد الكرة يناقش ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل المقرر له من 8 حتى 16 أكتوبر المقبل، فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019.

ويناقش اتحاد الكرة أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، بعد أن أرسل وكيله خطابًا يؤكد فيه على أن هناك عدد من مطالب اللاعب لم يتم تنفيذها. (اقرأ التفاصيل)