«البث المباشر» يكشف كذب مراسل أمريكي بشأن قوة إعصار فلورنسا

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سقط مراسل قناة "The Weather Channel" الأمريكية، في خطأ كبير على الهواء مباشرًا، خلال تغطيته أحداث إعصار فلورنسا الذي ضرب الولايات المتحدة من أيام.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر للمراسل الأمريكي "مايك سيدل"، بالتظاهر وكأنه يقاوم الرياح القوية أثناء تغطيته نتائج الإعصار في مدينة "ويلمنجتون" بولاية ديلاوير الأمريكية.

وأثناء قيامه بمقاومة الرياح أظهر شريط الفيديو، مرور رجلان خلفه مباشرة يمشيان بصورة طبيعية، دون أية مقاومة للرياح، كما يفعل المراسل الأمريكي، واتهمه الكثير بقيامه بالتمثيل لإظهار قوة الإعصار.

واجتاح إعصار فلورنسا الجمعة الماضية، عددا من المدن الأمريكية، وحصد عددا كبيرا من القتلى، مسببا خسائر مادية كبيرة، في المدن الساحلية للولايات المتحدة.