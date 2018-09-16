مقتل شخص في هجوم لسمكة قرش على سواحل الولايات المتحدة

هاجمت سمكة قرش، أمس السبت، أحد هواة السباحة على ساحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية وجرحته جرحا مميتا.



وقالت سلطات السواحل، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن الرجل نقل إثر هجوم القرش عليه بالقرب من بلدة ويلفليت إلى أحد المستشفيات وتوفي هناك متأثرا بجراحه.



وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل الذي يتراوح عمره بين العشرين والثلاثين تجاهل لافتات التحذير الموضوعة على الشاطئ.



وتنبه هذه اللافتات المصطافين إلى أن مياه منطقة ويلفليت تعتبر منطقة صيد للقرش الأبيض.



وتقول التقارير إن هذا هو أول هجوم لقرش قاتل في الولاية منذ عام 1936.