فتح مراكز الاقتراع في أول انتخابات محلية بسوريا منذ 2011

فتحت صباح اليوم الأحد مراكز الاقتراع في أغلب المحافظات السورية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظات.



ومن المقرر أن تستقبل المراكز الناخبين حتى الساعة السابعة مساء اليوم الأحد.



وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في سوريا مطلع عام 2016، بحسب قانون الإدارة المحلية رقم 107، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس المحلية في أنحاء البلاد، التي انتخبت نهاية 2011.



إلا أن الحكومة السورية قررت تمديد فترة عمل المجالس المحلية، بسبب تعذر إجراء انتخابات بعد نشوب الأزمة السورية.