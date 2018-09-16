في مفارقة تاريخية لم تتكرر طوال تاريخه الذي يزيد على 10 قرون، ويبدو أنه من الصعب تكرارها في مقبل الأيام، مثل يوم 16 سبتمبر، تاريخا مهما في مسيرة الأزهر وشيوخه، إذ كان بداية رحلة لشيخين من شيوخ الأزهر، ونهاية فترة المشيخة لآخر.

سبتمبر أيضا كان على موعد مع استقالتين لشيخ من شيوخ الأزهر، في مفارقة تبدو مثيرة للتأمل والدهشة عن سر ما يمكن أن نطلق عليه "حكايات سبتمبر" مع الأزهر وشيوخه والحكومات سواء في فترة الملكية، أو بعد إعلان الجمهورية.

كما 16 شهد سبتمبر أيضا، اختيارا لشيخ أزهر، غير مصري الجنسية، للمرة الأولى والأخيرة، حتى الآن، لم يلبث أن استقال هو الآخر احتجاجا.

اعتمد التقرير على بعض المصادر التي اهتمت بتوثيق وتأريخ الفترات الزمنية التي يتعرض لها، مع رجوعه لما أقرته دار الإفتاء المصرية على موقعها على شبكة المعلومات، باعتباره موقعا يحمل الرواية الرسمية، عند تضارب أو تعارض بعض المعلومات والتواريخ.

16 سبتمبر 1952:

وثق الشيخ عبدالمجيد سليم البشري، استقالته من ولايته الثانية لمشيخة الأزهر بتاريخ 16 سبتمبر 1952 بعد صدامه مع حكومة "مجلس قيادة الثورة".

والمثير أن البشري الذي تولى مشيخة الأزهر مرتين، وترك المشيخة في المرتين بسبب صدامه مع الحكومات القائمة آنذاك، والأكثر إثارة أن صدامات الشيخ البشري مع الحكومة في المرتين جاءت في شهر سبتمبر، إذ أعفي/استقال في من الولاية الأولى للمشيخة في سبتمبر 1951 بسبب صدامه مع حكومة الوفد الأخيرة برئاسة مصطفى باشا النحاس قبل أن يعيده الملك فاروق لمنصبه مرة أخرى، قبل أن يستقيل للمرة الثانية في سبتمبر 1952.

وشغل الشيخ عبدالمجيد البشري منصب شيخ الأزهر بين عامي (1950م - 1951م) في الولاية الأولى، و(1952م - 1952م) في الولاية الثانية.

سبقه في منصبه الإمام محمد مأمون الشناوي، الشيخ الـ35 للأزهر، ولحقه بعد استقاله/إعفاءه في الولاية الأولى الإمام إبراهيم حمروش، قبل أن يعود ليخلف هو إبراهيم حمروش في الولاية الثانية، ليأتي بعده محمد الخضر حسين.

16 سبتمبر 1952:

تولي مشيخة الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين، كأول وآخر مرة -حتى الآن- يؤول فيها منصب المشيخة إلى عالم غير مصري الجنسية.

الشيخ الخضر حسين، المولود في تونس لأسرة جزائرية، ولي مشيخة الأزهر خلفا للإمام المستقيل عبدالمجيد سليم، ثم لم يلبث الخضر حسين أن استقال أيضا في يناير 1954 احتجاجا على إلغاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمحاكم الشرعية، وضمها إلى القضاء المدني.

استمرت ولاية الشيخ الخضر حسين، الشيخ الـ39 للأزهر، بين عامي (1952م - 1954م).

سبقه في منصبه الشيخ عبدالمجيد البشري، وخلفه في منصبه الشيخ عبدالرحمن تاج.

16 سبتمبر 1969:

تولى الشيخ محمد الفحام، مشيخة الأزهر في 16 سبتمبر أيضا، ولكن عام 1969، خلفا للشيخ حسن مأمون، ليكون الفحام، هو الشيخ التاسع والثلاثين في سلسلة شيوخ الجامع الأزهر.

القرار الجمهوري الصادر من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتعيين الدكتور الفحام شيخا للأزهر، صدر برقم 1729 لسنة 1969.

وعلى الرغم من أن بعض المصادر تؤرخ لمولد الشيخ الفحام في 18 سبتمبر 1894، في مفارقة جديدة لسبتمبر مع الأزهر وشيوخه، إلا أن دار الإفتاء المصرية اعتمدت ميلاد الشيخ الفحام بتاريخ 13 يونيه 1903م.

دامت ولاية الشيخ الفحام بين عامي (1969 - 1973) عندما طلب إعفاءه بسبب ظروفه الصحية.

سبقه في منصبه الشيخ حسن مأمون، وخلفه الشيخ عبدالحليم محمود.