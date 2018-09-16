مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في تصادم سيارتين بالمنيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 18 آخرين، أمس السبت، إثر تصادم سيارتين ميكروباص ونقل على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.



وكان مدير أمن المنيا، اللواء مجدي عامر، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد بتصادم سيارتين ميكروباص ووقوع متوفيين ومصابين على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين.



وتم نقل جثة المتوفي إلى مستشفى حميات المنيا، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.