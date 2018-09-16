رونالدو يكسر صيامه التهديفي مع يوفنتوس بعد 320 دقيقة

كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، صيامه التهديفي مع البيانكونيري، بهدف سجله في مرمى ساسولو بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وذلك بعد صيام 320 دقيقة أي ما يقارب 5 ساعات وثلث من عدم التهديف وهي فترة طويلة على ماكينة الاهداف البرتغالية.

وكان رونالدو قد فشل في التسجيل على مدار أول 3 جولات مع السيدة العجوز، ليثير الشكوك حول قدرته على تسجيل الأهداف مع اليوفي في تجربته الجديدة.

وتمكن رونالدو من افتتاح النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 50 من زمن المباراة، بعدما تابع كرة مرتدة من قائم ساسولو وهو خالي من الرقابة ليسكنها الشباك.

يذكر أن رونالدو انتقل في صفقة ضخمة ومدوية هذا الصيف، قادمًا من ريال مدريد بقيمة 105 ملايين يورو.