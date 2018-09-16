«نتنياهو»: لن يتم أبدا تخفيض محكوميات سجناء أمنيين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يتم أبدا تخفيض محكوميات أي سجناء أمنيين.

جاء هذا تعليقا على تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرته اليوم الأحد أفاد بأن الجيش الإسرائيلي "ينوي تشكيل لجنة للنظر في طلبات سجناء أمنيين يقضون فترات بالسجن المؤبد من أجل تخفيض فترة محكوميتهم".

وقال "نتنياهو" في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم :"أعارض بشدة الحديث عن تخفيض محكومية الإرهابيين، وأعلم أن وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان يتمسك بنفس الموقف، ولذلك فإن هذا الأمر لن يحدث أبدا".

من جانبه، كتب "ليبرمان" على موقع "تويتر": "طالما بقيت في منصبي، لن تُخفض محكومية أي إرهابي، ولو ساعة واحدة".