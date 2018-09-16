«السويدي» لنواب «دعم مصر»: لن أترشح لرئاسة الائتلاف مرة أخرى

أعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، عدم ترشحه بانتخابات الائتلاف المقرر إجرائها غدا الاثنين.

ووجه "السويدي"، رسالة لأعضاء الائتلاف في بيان رسمي، قال فيها: "أتقدم لكم بالشكر والتقدير على كل المجهودات التي قمتم بها وإنجازاتكم للقوانين التي انتهيتم منها، وجهودكم الخالصة لخدمة الوطن ونحن على أعتاب دور الانعقاد الرابع، وطبقا لنهج الائتلاف الخاص بخلق كوادر جديدة وتجديد دماء الائتلاف لذلك فإنني أعلن من الآن وقبل انتهاء فترة رئاسة الائتلاف بأنني لن أترشح مرة أخرى على منصب رئاسته".

وأضاف: "سأظل متواجدا داخل الائتلاف في المكتب السياسي طبقا للائحة كرئيس سابق للائتلاف لدعم القيادات الجديدة وللمضي في المشروعات والمبادرات التي عقدنا العزم عليها لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الحبيب".

ودعا رئيس الائتلاف، الجمعية العمومية للانعقاد غدا الاثنين الموافق 17 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس الائتلاف الجديد.