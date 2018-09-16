توقع المزيد من الفيضانات مع هبوب العاصفة «فلورنس» على الساحل الأمريكي

تعرضت أجزاء من الولايات المتحدة لتهديدات بحدوث مزيد من الفيضانات اليوم السبت، حيث هبت عاصفة "فلورنس" الاستوائية على الساحل الجنوبي الشرقي، مما يهدد باستمرار هطول أمطار في المنطقة لعدة أيام أخرى.



وطبقا لتقارير بشأن الطقس، شهدت أجزاء من نورث كارولينا وساوث كارولينا فيضانات بالفعل، صباح أمس السبت، حيث هددت الأمطار الغزيرة والفيضانات مئات الآلاف من الأشخاص.



وتوقع المركز الوطني للأعاصير استمرار الأمطار الغزيرة لعدة أيام.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو مليون شخص انقطع عنهم التيار الكهربائي في كلتا الولايتين.



وكان مسؤولون قد ذكروا أمس الجمعة أن بطء سرعة رياح العاصفة، التي تبلغ ستة كيلومترات في الساعة، يعني أن كميات كبيرة من الأمطار ستسقط في المنطقة.



ويتوقع أن تشهد أجزاء في نورث وساوث كارولينا أمطارا يزيد منسوبها على 35 سنتيمترا خلال الأيام القلائل القادمة، حسبما ذكر المركز الوطني للأعاصير. وكانت مناطق أخرى قد تعرضت بالفعل لأمطار منسوبها أكثر من 75 سنتيمترا.



وظلت التحذيرات من العاصفة قائمة في بعض مناطق من الولايتين.



وكانت العاصفة، التي تم تخفيض تصنيفها من فئة إعصار أمس الجمعة، قد أودت بالفعل، بحياة ستة أشخاص على الأقل.



وقال حاكم ولاية نورث كارولينا، روي كوبر إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ لإنقاذ مئات الأشخاص عن طريق القوارب أو جوا من المنازل التي غمرتها المياه.



وذكر جيم تروجدون، وزير النقل في الولاية: "لم أشهد مطلقا فيضانات مفاجئة مثل هذه في ولايتنا.. إنها تجعل الأمر صعبا علينا أن ننقل الموارد اللازمة إلى المناطق المحتاجة".