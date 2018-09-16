فتح باب الاشترك في مسابقة آدم حنين لفن النحت

أعلن المهندس أكرم المجدوب الأمين العام لمؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، عن بدء سحب استمارات التقديم لجائزة آدم حنين للفن التشكيلي، والتى بدأت اعتبارا من أمس 15 سبتمبر وحتى 15 نوفمبر المقبل، جاء ذلك خلال حفل إطلاق الدورة الثالثة من جائزة آدم حنين لفن النحت بمقر متحف آدم حنين بالحرانية أمس.

قال المجدوب أن جوائز المسابقة مقسمة الي ثلاث مستويات، وهي الجائزة الأولى قدرها 50 ألف جنيه، والثانية منحة للعمل فى أتيليه آدم حنين لمدة أسبوعين، وأضيف لهذه الجائزة مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه اعتبارا من الدورة السابقة، والجائزة الثالثة التي تم استحداثها من العام الماضى وقيمتها 5 آلاف جنيه، إلى جانب جائزة خاصة من قبل لجنة التحكيم يختلف قدرها كل عام.

اضاف المجدوب أن مؤسسة "آدم حنين" اطلقت مسابقات لتلاميذ المدارس بالتعاون مع وزارة التربية، وتقدم لها حوالى 1200 متسابق من "ابتدائى- إعدادي- ثانوي".

وأوضح عماد عبد المحسن مدير مؤسسة آدم حنين فى تصريحات خاصة لـ "الشروق" أن مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي تنظم هذه المسابقة فى 15 سبتمبر من كل عام للشباب المصريين والعرب تحت سن 35 عامًا، ويقوم المتسابق بتصوير العمل الفنى صورة فوتوغرافية من زوايا مختلفة وبمقاسات لا تزيد عن نصف متر مكعب وبخامات على حسب رغبته، مضيفًا أن المسابقة تمر بمرحلتين الأولى يتم فيها اختيار الأعمال المميزة من قبل لجنة شئون الجائزة برئاسة الفنان آدم حنين، وجميع الفائزين فى المرحلة الأولى يشاركون فى معرض أعمال الجائزة والذى يقام فى مركز الهناجر للفنون فى 31 من مارس كل عام.

وأشار عماد إلى أنه فى المرحلة الثانية تختار لجنة التحكيم المشكلة من كبار الفنانين التشكيليين بمصر الفائزين بالجوائز الثلاثة.